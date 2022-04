Júlio Isidro condecorado pelo Presidente da República: “Fizeram-me as exéquias antes de tempo”

Júlio Isidro foi condecorado pelo Presidente da República esta quinta-feira e mostrou-se orgulhoso ao partilhar o momento com os seguidores nas redes sociais. E não deixou escapar uma certa ironia…

O apresentador da RTP1 recebeu das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa a Grã Cruz da Ordem de Mérito e começou por agradecer à família.

“Foi na tarde deste dia chuvoso. Eu e o núcleo duro da família, a mãe Sandra Isidro e as filhas Inês Do Carmo, Mariana Isidro Do Carmo e Francisca Isidro, entrámos no Palácio de Belém. O pai ia ser condecorado pelo presidente da República”, começou por escrever Júlio Isidro nas redes sociais.

“A atribuição estava marcada para 23 de novembro mas teve a oposição de um tal covid-19. Agora, após a expulsão do intruso, vivi um daqueles momentos que nos marcam a vida. Fui condecorado com a Grã Cruz da Ordem de Mérito”.

“Como disse Winston Churchill, ‘as condecorações, não se pedem, não se recusam, nem se agradecem’. Não consigo resistir, grato como estou, a quem tem olhado para o meu trabalho (até os que o fazem de olhos em baixo ou enviesadamente), a Deus pela saúde com que me tem abençoado para fazer, refazer e seguir em frente, à minha família com quase cem por cento de mulheres, e aos portugueses a quem nunca atraiçoei profissional e pessoalmente. Foi tudo isto que o Professor Marcelo Rebelo de Sousa sintetizou nas palavras que me dirigiu”, acrescentou.

“Agora, a vida continua com o contrato moral que assumi com os meus espectadores e ouvintes. Vou continuar para os que sei que me querem, e contrariar alguns (poucos) que já me fizeram as exéquias antes de tempo. A felicidade é um estado intermitente. Mas hoje, num dia em que o céu chora, eu sorrio de plenitude”, rematou Júlio Isidro.