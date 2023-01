Júlio Isidro elogia Tânia Ribas de Oliveira: “É uma magnífica animadora das tardes”

Júlio Isidro elogiou Tânia Ribas de Oliveira na sequência da entrevista do apresentador no programa “A Nossa Tarde”, da RTP1.

O comunicador, de 78 anos, marcou presença como convidado no formato das tardes da estação pública. No final da conversa com Tânia Ribas de Oliveira, o apresentador elogiou a condutora do programa.

“A tarde foi nossa. Vinte minutos muito divertidos com a querida Tânia Ribas de Oliveira”, começou por escrever.

“Até me deu colinho na despedida. Televisão bem-disposta, com maneiras e sem peneiras. A Tânia Ribas Oliveira é uma magnífica animadora das tardes da RTP”, prosseguiu Júlio Isidro.