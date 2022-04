Júlio Isidro recorda Natal passado dentro da prisão

Foi há quase 40 anos que Júlio Isidro passou o Natal num estabelecimento prisional ao lado dos UHF e de D. Vicente da Câmara. O apresentador da RTP Memória recordou, agora, a data.

Há 39 anos, Júlio Isidro era convidado para passar o Natal na cadeia de Sintra e apresentar os músicos convidados para animar os reclusos: D. Vicente da Câmara e os UHF. O comunicador não esqueceu esse momento quase com duas décadas e, a poucos dias da quadra, recordou a história nas redes sociais.

“Foi há 39 anos. Um telefonema do diretor da cadeia de Sintra: ‘senhor Júlio Isidro, gostava de o convidar para a festa de Natal do nosso estabelecimento prisional’. Era para animar a festa dos reclusos apresentando os UHF e o D. Vicente da Câmara” começou por lembrar Júlio Isidro.

“O refeitório com um palco montado ao fundo estava à cunha, a humidade, o calor dos corpos e o fumo dos cigarros, fazia do ar um nevoeiro de ruelas londrinas. Subi ao palco entre aplausos e vivas que quase me emudeceram. Falei do Natal e segui em terrenos de humor com umas piadas brejeiras q.b. até apresentar os UHF […] D. Vicente cantou, falou com a sua voz tranquila e eu vi, com estes dois, muitos olhos vividos na margem da vida, molhados de água”, acrescentou.

No final do espetáculo, o estômago de Júlio Isidro não aguentou a emoção. “Pedi ao condutor para parar e ali mesmo na berma da estrada… foi tudo fora! O tudo não era nem um croquete ou um folhado de salsicha que não tinha comido. Saía de mim a angústia do que será a liberdade quando a perdemos. Passados 39 anos, sinto na memória o ar que respirei numa tarde solidária, onde fomos recebidos com evidente gratidão de todos”.

Uma carta escrita por um recluso ficou para a memória. “Um recluso com boa mão para a letra, deu-me este cartão que guardo para sempre. Esse Natal numa prisão, como tantas dezenas de outros vividos em hospitais, onde estive em frente de gente a sofrer, a dor é comum… a vida está lá fora e nós aqui. Sonho a utopia de que um dia exista uma sociedade de portas abertas à felicidade”, desejou o apresentador da RTP1, que foi na semana passada condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.