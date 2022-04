Júlio Isidro reflete sobre os últimos dois anos: “Confinar também pode ser morrer”

Júlio Isidro recorreu, esta quinta-feira, 28 de abril, às redes sociais para fazer uma reflexão sobre os últimos dois anos de pandemia da Covid-19.

O apresentador, de 77 anos, fez um balanço, no perfil de Facebook, de como enfrentou a pandemia do coronavírus. “Há dois anos… acreditávamos que, com o sol e o calor, o vírus da peste estava condenado. Mas, as quarentenas vieram a crescer para… oitentas. E ainda andamos de olho no vírus porque a guerra (esta, a única que se justifica) não acabou”, começou por referir.

“Entre nós tirarmos a máscara, e certa gente se desmascarar, vai uma quilométrica distância. Mudar de vida. Passaram quarenta dias de paisagem limitada. De início o prazer de estar em casa, em família, tempo inteiro e – se não fossem as razões e as incógnitas – o saborear de uma pausa desta minha vida que leva 60 anos a bulir sem parar. Ia fazer tudo aquilo que não tinha tempo para fazer, arrumações, descobertas de memórias perdidas, dúvidas de deitar para o lixo papeis que o Google hoje resolve em segundos, mais passadeira, umas sestas, o livro autobiográfico para acabar, e os aviões previstos para se exporem no dia da Vitória sobre o nazismo”, acrescentou.

“Fiz de tudo, mas há caixas ainda por abrir, nenhuma de pandora, a passadeira começou a passar, sestas nem pensar, e o livro a amassar, sem levedar. Eu próprio contrariei a regra e emagreci dois quilos, por comer melhor e menos. Os aviões já não irão exibir o meu jeitinho de mãos, na homenagem que queria prestar aos heróis da Segunda Grande Guerra. Talvez para o dia 2 de setembro quando o terrível conflito acabou após a rendição do Japão”, disse ainda.

“Um dia não fiz a barba, claro que tomei sempre banho mas comecei a achar graça à ideia de alguém em que não me reconhecia, o avô Júlio. Como no fado, o cabelo foi branqueando e a barba também. Comecei a sentir que era mesmo do grupo de risco porque as estatísticas são hoje o grande suporte da medicina. Convidado para o confinamento, dei por mim a pensar que quando o vírus morrer, gastei, esbanjei talvez um ano de vida que faz tanto arranjo a quem tem a minha idade, sonhos, projetos e ainda atividade”, lembrou.

“Claro que estou aqui para respeitar os estados todos, mas em que estado irei ficar quando puser o pé na rua, entrar na sala de edições e no estúdio da RTP? E os filmes que só vou ver no tamanho assim assim do televisor cá de casa. E o convívio com amigos e familiares. E olhar o mar ou voar para o Reino Unido onde me esperam relvados a perder de vista para lançar os meus aviões? Agora que um dos estados se vai suspender, verifico que aquilo que me pedem é que para não morrer, tenho que deixar quase de viver”, frisou.

“Vou cumprir, vou pôr a máscara, luvas e frasco individual de desinfetante sem ser Sonasol para tomar às colheres, receita a la Trump. E vou pôr o nariz na rua, para comprar o jornal, passear no paredão, e marcar encontro com um amigo para uma conversa de dez minutos a dois metros de distância”, contou.

“Não me sinto em solidão porque estas três meninas cá de casa são a ternura feita gente. Mas sei que há uma regra da biologia e também da mecânica:- A função faz o órgão.

Vou andar porque confinar também pode ser morrer. Iniciei hoje a minha versão pessoal do estado de calma idade. Comecei por fazer a barba”, rematou.