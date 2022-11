Júlio Isidro rendido ao sucesso profissional da filha mais velha

Júlio Isidro confessou, esta segunda-feira, 28 de novembro, estar orgulhoso com o sucesso da filha mais velha, Mariana, na área da medicina dentária.

O apresentador começou por lembrar, no perfil de Facebook, o dia em que a filha terminou o mestrado, confessando ter vivido um conjunto de sentimentos de “orgulho, emoção e felicidade”, há um ano.

“Orgulho, emoção e felicidade. O nascer de uma estrela discreta, mas brilhante. No dia 27 de novembro de 2021 […]. Ao longo de meses, fomos testemunhas do trabalho que desenvolveu, saltar da cama às seis da manhã e chegar a casa para jantar tarde, horas e horas à secretária a costurar o futuro”, lembrou.

Depois da apresentação de 13 minutos, o comunicador revelou que a filha, na altura, teve 19 valores como nota final. “Seguiram-se os abraços comovidos, a Sandra pendurada no quase metro e oitenta da nossa menina, o pai agora mais à vontade para molhar os óculos, a mana Francisca tão orgulhosa da mana”, referiu.

“O bebé que vi no primeiro choro como prova de vida é a médica cá de casa. E veio o dia do Compromisso de Honra. Que bonita cerimónia onde algumas centenas de novos médicos dentistas fizeram o seu juramento de fidelidade”, contou.

Júlio Isidro adiantou que a filha fez um estágio num hospital em Varese, Itália, face ao aproveitamento que teve no mestrado. “Veio de lá a saber ainda mais e a amadurecer na prática dos seus conhecimentos”, acrescentou.

“Agora, aos 23 anos, trabalha em locais diferentes, frequenta seminários e congressos porque sabe que […] as novas técnicas e as soluções inovadoras são factos do dia-a-dia. […] Querida médica, um dia destes vou ter consigo para uma higienização e eventual restauração dentária. Gostei da primeira consulta e… tem freguês! Amo-a, querida médica”, rematou.