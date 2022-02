Júlio Magalhães falha noite eleitoral da TVI por “problemas pessoais”

Júlio Magalhães falhou a emissão especial que a TVI preparou para acompanhar as eleições Legislativas, desta segunda-feira, 31 de janeiro.

A estação de Queluz de Baixo acabou por contar com João Fernando Ramos para ocupar o lugar do jornalista na sede do Partido Socialista (PS). O também pivot teve problemas “pessoais”, segundo a revista “Nova Gente”.

Contudo, a mesma publicação garantiu, de acordo com uma fonte do canal, que “está tudo bem” com o jornalista, que antes de regressar à TVI tinha dirigido o Porto Canal.

A emissão “Decisão 22” contou com jornalistas como Judite Sousa, Pedro Mourinho, Carla Moita, José Alberto Carvalho, João Póvoa, Pedro Benevides e Sara Pinto. Em conjunto com a CNN Portugal, a TVI defende que liderou as audiências dessa noite eleitoral.

Na transmissão conjunta, que teve início às 19.42 H e terminou às 00.44 H, registou-se uma audiência média superior a 900 mil espectadores, a que corresponde a uma quota de 20,2%, ficando à frente do conjunto de canais SIC e RTP. Já a CNN Portugal obteve uma quota de 3,9%.

Esta operação envolveu cerca de três centenas de profissionais, entre jornalistas e equipas operacionais.