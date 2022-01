Júlio Magalhães fica em lágrimas após surpresa do amigo Manuel Serrão

Júlio Magalhães ficou em lágrimas depois de assistir à mensagem surpresa do amigo Manuel Serrão no programa “Goucha” (TVI).

O apresentador, que deixou o Porto Canal, esteve como convidado, esta quinta-feira, 8 de julho, no formato das tardes da estação de Queluz de Baixo. Durante a conversa, o comunicador foi surpreendido pelo amigo Manuel Serrão e não aguentou a emoção.

“Nunca te vi assim”, atirou Manuel Luís Goucha, depois da mensagem de vídeo ir para o ar e Júlio Magalhães ficar emocionado.

Ao longo da entrevista, Júlio Magalhães recebeu ainda elogios do apresentador da TVI, com quem dividiu a condução do programa “Bom dia” há 30 anos.

“Também eu cometi erros, certamente, e mais: já me terei esquecido de que comecei contigo há 30 anos. Foi contigo, ao teu lado de manhã, que deixei de ser o cozinheiro para ser o apresentador de televisão que me mantenho até hoje. Portanto fazes parte da minha vida para sempre”, assumiu Manuel Luís Goucha.

“Acho que é unânime. Não há ninguém que se prepare para fazer programas como tu. Depois foi a cumplicidade que tivemos naquele programa, eu vim da informação e tu do entretenimento. Foi um grande lançamento para a minha carreira. Até hoje tenho orgulho de dizer que apresentei o programa contigo”, respondeu Júlio Magalhães.