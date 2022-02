Júlio Magalhães sobre o período longe da televisão: “Tive muita gente que nunca mais me ligou”

Júlio Magalhães admitiu, esta sexta-feira, 19 de novembro, que quando saiu do Porto Canal, e esteve longe do pequeno ecrã, houve muitos amigos que deixaram de lhe telefonar.

O jornalista, que integra a equipa de profissionais da CNN Portugal, que se estreia a 22 de novembro no pequeno ecrã, lembrou, no programa “Dois às 10” (TVI), o momento em que deixou o Porto Canal.

“Quando sais do ecrã deixas de existir. A verdade é que deixo de servir o Porto Canal em janeiro, deixei de existir. Tive muita gente que nunca mais me ligou, nunca mais me telefonou, muitos amigos… nunca mais”, revelou, depois de assumir que “aparecer na televisão é viciante”.

“Temos a nossa família, os nossos amigos e depois para o resto somos aquilo que representamos e nada. (…) Não fiquei magoado, é assim a vida. Não há volta a dar. Não foi só assim comigo”, prosseguiu.

Agora, de regresso à televisão, Júlio Magalhães voltou a ser contactado por pessoas que deixaram de falar consigo há algum tempo. “As pessoas são assim. Se calhar já fiz isso com alguém. Andamos aqui a correr de um lado para o outro, estamos sempre preocupados connosco”, acrescentou.

“Senti na pele uma coisa que nunca tinha sentido. Estou há 30 anos no ecrã, nunca tinha saído. (…) Não ligavam e eu percebo disso… com alguns constrangimentos. Não ligavam porque provavelmente pensavam que não tinham um convite para me fazer. Percebo este constrangimento. Não tinha de ser convidado para nada. Tínhamos era de ter continuado a falar por sermos amigos”, rematou.