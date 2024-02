Juntas em Zanzibar: Catarina Furtado declara-se à amiga Teresa Conceição

De férias em Zanzibar, Catarina Furtado deixou, nas redes sociais, uma mensagem especial à amiga e companheira de viagem, Teresa Conceição.

Catarina Furtado elegeu Zanzibar para umas férias: a apresentadora da RTP viajou até ao continente africano com a amiga, Teresa Conceição, jornalista da SIC. Nas redes sociais, deixou uma mensagem especial.

“Há trinta anos que viajamos juntas. Conhece-me de ginjeira.É porto seguro de aceitação, adaptação e diversão! Nos últimos dois anos as viagens que temos feito são também terapeutas pelas razões que a minha condição de figura pública expõe”, escreveu.

“Estamos na ilha Zanzibar e para além da amizade, une-nos a vontade de nunca adormecer os nossos sentidos. A Teresa é jornalista, eu sou perguntadora, então as nossas viagens são mesmo descobertas! Não de hotéis extraordinários ou de restaurantes inacreditáveis (pode acontecer) mas o que nos move é ir sem planos e ouvir as pessoas e as suas histórias”, acrescentou.

“E inevitavelmente (desculpem a imodéstia) ouvimos: ‘vocês são umas turistas muito diferentes’. Cada pessoa conta. Faço estas viagens por mim, por esta amizade eterna, pelo futuro que quero construir para e pelos meus filhos. Tenho um mundo sem barreiras para lhes oferecer”, rematou.