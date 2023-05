Juntos em tudo: em tronco nu, “Ben” trata do cabelo de Rita Ferro Rodrigues

Rita Ferro Rodrigues partilhou uma imagem, captada pela filha, do marido, “Ben”, a tratar do cabelo. Casal mostra-se unido em todos os pormenores.

Juntos em tudo: Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira, o “Ben” da TVI, mostram-se sempre apaixonados nas partilhas que vão fazendo nas redes sociais, e agora a cumplicidade foi mais longe, com o assistente de realização do “Somos Portugal” a tratar, em tronco nu, do cabelo da apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“E encontrares um homem que te faça canudos no cabelo em tronco nu antes de irem para uma festa, agarra-o e casa-te”, brincou Rita Ferro Rodrigues nas redes sociais.

Mas além da ajuda de “Ben” à comunicadora, o que parece ter chamado a atenção dos seguidores foi a t-shirt usada por Rita Ferro Rodrigues. “Quero uma igual”, afirmou Jessica Athayde. “Preciso dessa t-shirt”, acrescentou Inês Herédia.