Jurado de “All Together Now” alvo de ataque homofóbico junto a casa

Mário de Carvalho, jurado do programa “All Together Now”, da TVI, foi alvo de um ataque homofóbico junto a casa. Furaram o pneu ao “stylist” e deixaram um papel no limpa para brisas.

Mário de Carvalho vive “há 25 anos” na mesma rua. O “stylist” de famosas como Carolina Deslandes e, mais recentemente, jurado do programa da TVI “Al Together Now”, já teve os pneus furados mas, desta vez, o ato marginal veio acompanhado por um bilhete com palavras xenófobas.

“Deixaram um papel no limpa para brisas. Estava escrito ‘pane…’”, escreveu, revoltado, nas redes sociais.

“Vivo na mesma rua há 25 anos. Sei-me um vizinho exemplar, bem como qualquer elemento da minha família. E entre raiva e algumas lágrimas dou por mim a perguntar coisas que não perguntava desde a minha adolescência. Será que por ser ‘pan…’ mereço que me rasguem os pneus do carro? Eu sei a resposta. Sei que não”, referiu o “stylist”.

Mário de Carvalho admite que a pandemia e o cansaço de algumas pessoas não justifica tudo. “Estamos em confinamento. Está mau para todos. O trabalho está escasso e as finanças não são como outrora foram. Trabalhar para cobrir devaneios homofóbicos não estava de todo nos meus planos”, concluiu.

Eduardo Madeira mostrou-se, entretanto, solidário com Mário de Carvalho. “É amigo da minha mulher, trabalhou com ela e é uma excelente pessoa. Mora no mesmo bairro há 25 anos. É respeitado por todos. Ou quase todos. Há dias um parvalhão decidiu furar-lhe os pneus do carro e escrever ‘pane…’. No Século XXI. Europa. Lisboa”, escreveu o humorista no perfil de Instagram.

“O Mário, que trabalha e paga impostos, vai ter de pagar o arranjo do carro e sofrer mais esta humilhação. O parvalhão anda por aí a passarinhar impune e a fazer coisas de parvalhão. Força Mário, um dia os parvalhôes acabam por desaparecer”, concluiu Eduardo Madeira.