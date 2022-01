As juras de amor de Rui Figueiredo e Jéssica Antunes

Rui Figueiredo surpreendeu a namorada, Jéssica Antunes, com um gesto romântico e não ficou sem resposta. A sua companheira retribuiu da mesma forma.

Os dois ex-concorrentes do “Big Brother – A Revolução” (TVI) conheceram-se dentro do “reality show” e estão cada vez mais apaixonados. Rui Figueiredo apanhou Jéssica Antunes de surpresa com uma declaração de amor no Instagram.

“Podia dizer inúmeras coisas sobre ela, mas fico-me por agradecer todo o carinho, amor e dedicação constante. Mais do que uma namorada é a amiga leal para todas as horas, e são tantas mas tantas que mesmo assim achamos que são insuficientes. Ensinou-me a amar e respeitar e sou grato por isso. Obrigado por estares sempre lá. Cumplicidade define a nossa história. Amo-te!” escreveu o ex-concorrente.

Apanhada de surpresa, Jéssica Antunes fez questão de responder à juras de amor do namorado. “Sou assim surpreendida todos os dias… E é este amor que sinto por ti e que sinto que sentes por mim que faz tudo valer a pena. Nunca me senti tão feliz, posso afirmar isso de coração cheio”, garantiu.

“És a minha alma gémea, sem sombra de dúvidas. Complementas-me. És o melhor companheiro, amigo e namorado. Estarei aqui sempre e teremos certamente a história mais bonita para contar. Tenho a maior admiração e amor por ti e tu sabes disso melhor que ninguém. Obrigada pelo ser incrível que és. Amo-te!” rematou a ex-jogadora do “BB”.