Justin Bieber adia concerto em Portugal por motivos de saúde

Justin Bieber adiou a data que tinha agendada para o concerto em Portugal, devido a problemas de saúde física e mental.

O cantor, de 28 anos, iria subir ao palco do Altice Arena a 21 de janeiro. Contudo, a data acabou por ser alterada para 25 de março de 2023, tal como foi confirmado por um comunicado da organização.

“Justin Bieber adiou a sua tournée europeia”, pode ler-se no Facebook da Ritmo e Blues.

O cantor começou por anunciar a 6 de setembro que iria fazer uma pausa na digressão para dar prioridade à saúde. De seguida, o intérprete cancelou novas datas até 18 de outubro.

As datas que faltavam na “tour” também foram adiadas. De acordo com o “Fama ao Minuto”, que entrou em contacto com a organização, os bilhetes serão válidos para a nova data no próximo ano.