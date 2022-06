Justin Bieber cancela concertos devido a paralisia facial

Justin Bieber viu-se obrigado a cancelar duas datas da digressão “Justice World Tour” por estar a sofrer de paralisia facial. O anúncio foi feito esta sexta-feira, 10 de junho.

O cantor canadiano, que vai passar por Lisboa com a sua digressão em janeiro de 2023, partilhou, no perfil de Instagram, que foi diagnosticado com Síndrome de Ramsay Hunt e teve de cancelar os dois espetáculos previstos para Toronto, no Canadá.

“Como podem ver no meu rosto [metade paralisado], sofro de uma síndroma que se chama Ramsay Hunt, e que me obriga a parar a digressão”, contou o artista, de 28 anos, referindo que se trata de um vírus que ataca os nervos do ouvido e causa paralisia.

O intérprete de temas como “Baby”, “One Less Lonely Girl” e “Boyfriend” adiantou que se encontra a fazer tratamentos e a descansar para poder regressar a 100 por cento aos concertos.