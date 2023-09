Justin Bieber declara-se à companheira: “Amo-te com todas as forças do meu ser”

Justin Bieber recorreu às redes sociais para assinalar uma data especial. Foi há cinco anos que o cantor e a companheira, Hailey Bieber, subiram ao altar.

Foi há cinco anos que Justin e Hailey subiram ao altar e disseram “sim” perante centenas de convidados. Com a frase “Até que a morte nos separe” bordada no véu, Hailey mostrou-se animada naquele que foi um dia especial.

O marido surpreendeu-a com uma declaração nas redes sociais para assinalar meia década desde o dia do casamento.

“Para a mais preciosa, a minha amada. Cinco anos. Conquistaste o meu coração. Eu sei do fundo da minha alma até aos meus ossos que esta jornada contigo tem vindo a exceder as nossas expectativas mais alucinantes. Então, vamos continuar a sonhar! Um brinde ao para sempre. Amo-te com todas as forças do meu ser. Feliz aniversário de cinco anos”, escreveu o intérprete da música “Baby”.