Kaká revela que vai ser pai pela quarta vez

Kaká, ex-jogador do Real Madrid, recorreu às redes sociais para revelar que vai ser pai pela quarta vez.

O desportista, de 40 anos, partilhou uma fotografia com a sua companheira, Carolina Dias, em que deixa em evidência a sua “barriguinha” de grávida.

“Seguimos obedecendo, né Carolina Dias? Sede férteis e multiplicai-vos”, escreveu Kaká na legenda.

Na caixa de comentários Carolina Dias acrescentou ainda: “Te amo! Obrigada por mais esse presente! Mais essa benção!”.

Recorde-se que o casal tem mais uma filha em comum, Esther. No entanto, o ex-futebolista é ainda pai de Luca e Isabella, frutos do anterior casamento com Caroline Celico.