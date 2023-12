Kanye West surge em concerto com roupa inspirada no Ku Klux Klan

Novamente no centro da polémica. Kanye West subiu ao palco para apresentar novo álbum vestido com capuz inspirado no grupo supremacista branco.

Kanye West é um nome com várias polémicas à sua volta, como os comentários antissemitas que fez ou até elogiar figuras históricas, como Hitler. Mais uma vez, o “rapper” volta a estar no centro das atenções.

Desta vez, a polémica surge na apresentação do seu mais novo álbum “Vultures”. Isto porque, ao subir ao palco, no Art Basel, em Miami, o artista estava vestido todo de preto e com um capuz que aparenta as vestes do grupo supremacista branco Ku Klux Klan.

De relembrar que, recentemente, Kanye West foi processado por um ex-funcionário seu, que alega ter sido obrigado a trabalhar em “condições perigosas” e a dormir no chão.