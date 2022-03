Kanye West terá traído Kim Kardashian durante o casamento

Segundo fontes, citadas pela publicação “Page Six”, o “rapper” terá sido infiel durante o casamento com a “socialite” Kim Kardashian.

As traições terão ocorrido após Kim Kardashian ter dado à luz os dois primeiros filhos do casal, North, de oito anos, e Saint, de cinco anos de idade. Alegadamente esta traição foi inspiração para “Hurricane”, a nova música de Kanye West.

“A música é, de certa forma, o seu testemunho de tudo o que fez de errado, assumindo a responsabilidade pelo fim do casamento”, alertou uma fonte.

“Lá vou eu com uma miúda nova (…) Ainda a tocar depois de dois filhos”, é uma das frases que se pode ouvir no tema do artista.

No entanto, parece que a infidelidade não é a causa da rutura do casamento e as lutas contra o excesso de álcool e a campanha presidencial também afetaram o casamento. O ex-casal tem ainda em conjunto Palm, de dois anos, e Chicago, de três anos de idade.