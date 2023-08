Kanysha Jardim, irmã de Cinha Jardim, faleceu aos 73 anos, vítima de leucemia. As cerimónias fúnebres acontecem esta sexta-feira, 18 de agosto.

Uma das irmãs de Cinha Jardim, Kanysha Jardim, faleceu esta quarta-feira, 16 de agosto, vítima de leucemia, aos 73 anos.

Kanysha era viúva de Frederico Abecassis, com quem teve uma filha, Diana Jardim Abecassis. Tal como acontece com outros elementos da família, Kanysha era apenas o nome pelo qual era tratada, o nome de nascença era, na verdade, Maria Leonor de Sousa Pereira Jardim.

Cinha Jardim não se pronunciou acerca da morte da irmã. Segundo avançou a revista “Caras”, o velório acontece esta sexta-feira, 18 de agosto, na Basílica da Estrela, com missa marcada para as 16 horas.

Recorde-se que, em maio passado, Cinha Jardim passou por alguns momentos de terror, após ter sofrido um enfarte do miocárdio. Em conversa com Manuel Luís Goucha, revelou alguns detalhes do acontecimento.