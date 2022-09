O furacão Fiona assolou a República Dominicana, apanhado Kapinha de surpresa. O “TikToker” encontra-se de férias num “resort” com a família e sofreu no meio do furacão.

O também ator recorreu ainda às redes sociais para partilhar algumas imagens do desastre natural. “Dentro do furacão”, legendou o “influencer”.

Na secção de comentários de foram vários os internautas que se mostram aflitos com a situação.