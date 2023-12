Kate Micucci, atriz de “A Teoria do Big Bang”, diagnosticada com tumor no pulmão

Nas redes sociais, Kate Micucci, que integrou o elenco da série “A Teoria do Big Bang”, foi diagnosticada com cancro.

Kate Micucci partilhou um vídeo no TikTok no qual aparece no hospital. Logo, explica: foi diagnosticada com um tumor no pulmão.

“Estou no hospital, por causa de uma cirurgia a um tumor no pulmão que fiz ontem”, começou por dizer a atriz que integrou o elenco da série “A Teoria do Big Bang”.

“Apanharam-no cedo. É muito estranho, porque nunca fumei um cigarro na minha vida. Foi uma surpresa. Mas acontece”, continuou. “A boa notícia é que apanharam-no cedo, tiraram-no e eu estou bem”.