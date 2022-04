Katia Aveiro agradece “carinho” que Cristiano Ronaldo recebeu

Katia Aveiro recorreu às redes sociais para agradecer todo o “carinho” que os fãs deram a Cristiano Ronaldo após ter perdido um dos filhos gémeos no parto.

A irmã do craque do Manchester United não ficou indiferente ao carinho que o atleta recebeu depois de ter anunciado nas redes sociais que tinha perdido um dos filhos gémeos, um menino, no momento do parto.

“Gratidão. Obrigada, do fundo do [coração] pelo carinho e respeito que todos deram ao meu querido irmão”, escreveu Katia Aveiro num InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

Também Cristiano Ronaldo agradeceu publicamente todo o apoio que recebeu nos últimos dias. “Um mundo… um desporto… uma família… Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão”, escreveu, sobre o momento de aplauso que decorreu no jogo entre o Liverpool e o Manchester United.

O “internacional” português publicou, esta quinta-feira, 21 de abril, a primeira imagem da recém-nascida que sobreviveu ao parto. “Lar doce lar. A Gio e a nossa bebé estão finalmente juntas connosco”, começou por partilhar.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo são ainda pais da filha Alana. Por sua vez, o capitão da Seleção Nacional também é pai de Cristianinho e dos filhos gémeos, Eva e Mateo. Os três nasceram com recurso a gestação de substituição.