Katia Aveiro assinala aniversário de Elma

Katia Aveiro assinalou publicamente nas redes sociais o aniversário da irmã mais velha, Elma, com uma dedicatória.

A irmã de Cristiano Ronaldo completa esta terça-feira 47 anos e, entre as mensagens de parabéns recebidas no Instagram, destacaram-se as felicitações da irmã.

“Não posso desejar nada além de felicidades, amor e paz e muita saúde. E que, também, tu conquistes tudo aquilo que sempre quiseste, que sejas capaz de seguir a tua estrada tal como tu sonhaste”, começou por escrever Katia Aviero na legenda de uma fotografia juntas.

“[…] Já nem conto mais nada, melhor não. Só dizer que te amo que sabes que podes sempre contar comigo e que longe ou perto estou sempre aqui. Que Deus te dê uma vida plena e que sejas feliz tal como mereces e hoje estaremos todos juntos para te abraçar e te desejar um feliz aniversário. Parabéns mana”, completou.

