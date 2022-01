Katia Aveiro atualiza estado de saúde de Dolores Aveiro

Katia Aveiro fez questão de tranquilizar os fãs da família, revelando que está tudo a correr bem com Dolores Aveiro, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral isquémico no dia 3.

A empresária tem vivido dias difíceis após a progenitora ter dado entrada no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, Madeira, onde esteve internada até ser transferida para o Hospital Particular da Madeira.

Face a esta situação, a irmã de Cristiano Ronaldo prestou tributo à mãe “guerreira”. “Estas mãos já me pegaram no colo a mim e a mais três irmãos. Estas mãos já trabalharam horas a fio para que não nos faltasse nada. Estas mãos já nos seguraram para a gente não cair. Estas mãos já ampararam tantas dores e incertezas. Estas mãos são as mãos de uma guerreira de uma campeã, são mãos de vitória com história”, escreveu, no Instagram.

“Ela é a minha querida mãe, a nossa mãe, mãos agora mais vividas mais sofridas, mas com uma força do tamanho do mundo. Orgulho de ser tua filha, orgulho do que ultrapassaste. Mãe, as minhas mãos irão cuidar e amparar-te toda a tua longa vida”, prosseguiu, de forma emotiva.

No final, Katia Aveiro respondeu às perguntas sobre o estado de saúde de Dolores: “A quem pergunta todos os dias pela mãe, ela está a recuperar e está quase no ponto Obrigada e a mãe manda beijos a todos!”

O internacional português, que representa a Juventus, viajou até à Madeira para visitar a sua mãe. No entanto, depois de se ter descoberto que um jogador da equipa está infetado com o vírus Covid-19, o atacante teve de ficar na ilha.

