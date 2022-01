Katia Aveiro: “A minha cama era sustentada por tijolos e fui mordida por um rato”

A irmã de Cristiano Ronaldo recordou a casa onde nasceu e as dificuldades que passou, destacando que aprendeu a “valorizar o pouco que tinha”.

Katia Aveiro partilhou no Instagram uma fotografia da antiga casa onde cresceu, com os irmãos, Cristiano Ronaldo, Elma e Hugo Aveiro, e os pais, Dolores Aveiro e José Diniz Aveiro, revelando alguns detalhes da infância difícil.

“Nasci numa casa velhinha a minha cama era sustentada por tijolos e fui mordida, na minha cara, era ainda uma bebé de meses, por um rato (não tenho vergonha nenhuma de dizer isto)”, contou. “Cresci num bairro pobre, desde cedo, aprendi a valorizar o pouco que tinha”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/CBy5enVHJOn/

A empresária afirmou que, desde a infância, a mãe ensinou a dividir e a ajudar o próximo, independentemente da condição social. “A vida sempre respondeu, ao longo do tempo, com alternativas, seja por mim, seja por quem me rodeava, e a ajudarmo-nos uns aos outros. Aí nasceu a união, porque dividíamos com os nossos toda e qualquer conquista. Desde pequena que a minha mãe ensinou a partilhar entre nós o que tínhamos, a capacidade de ajudar alguém não tem a ver com as suas posses, todos devem e podem ajudar alguém, independentemente, da condição social, a ajuda é vasta. Já fui ajudada por pessoas, sem que elas mesmo soubessem”, revelou.

