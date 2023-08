Katia Aveiro celebra conquista de Cristiano Ronaldo: “Faz a vénia ao papai”

Katia Aveiro celebrou mais uma conquista do irmão, Cristiano Ronaldo, desta vez a Taça dos Campeões da Arábia e comparou o CR7… a um filme.

Cristiano Ronaldo ganhou neste sábado a Taça dos Campeões da Arábia pelo Al-Nassr no jogo frente ao Al-Hilal, de Jorge Jesus, e a irmã Katia Aveiro celebrou a conquista nas redes sociais.

“‘O estranho caso do Benjamin Button’”, começou por referir a empresária madeirense no perfil de Instagram, numa alusão ao filme protagonizado por Brad Pitt e em que a personagem nasce idosa e rejuvenesce com os anos.

“Baixa a cabeça e faz a vénia ao papai”, acrescentou Kátia Aveiro. Parabéns mano… Obrigada pelo ensinamento que nos trazes. És incrível…”, disse ainda a empresária que está radicada no Brasil.

Recentemente, Katia Aveiro recorreu às redes sociais para responder a uma mensagem que recebeu de uma seguidora a alertar para o facto da filha só falar com sotaque brasileiro: “Só queria dizer, e não lhe faltando ao respeito nem criticando-a como mãe, que isso não é nada bom, principalmente quando for altura de irem para a escola primária”, referiu a cibernauta.

“Moro no Brasil, a minha filha só não nasceu no Brasil, mas vive no Brasil desde que nasceu, vai para a escola no Brasil, anda na escola com pessoas brasileiras, a professora dela é brasileira, ou seja, ela fala mais português do Brasil do que português de Portugal”, explicou a irmã de Cristiano Ronaldo.

“Não é vergonha falar português do Brasil, acho que está aí um pouco de preconceito, peço desculpa, mas é o que eu acho”, acrescentou.