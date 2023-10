Katia Aveiro comemora aniversário com mensagens da mãe e irmã

Na passada quinta-feira, dia 5, Katia Aveiro comemorou mais um aniversário e recebeu mensagens de carinho da mãe e irmã.

Dia 5 de outubro é dia de festa na família Aveiro. Katia Aveiro comemorou mais um aniversário esta quinta-feira, completando 46 anos, e recebeu mensagens e palavras de carinho da mãe Dolores e da irmã Elma.

“Muitos parabéns filha. Longe, mas no coração da mãe. Que tenhas um dia muito feliz, com todos que te rodeiam, muitos beijinhos!”, escreveu a matriarca do clã.

“A minha menina, que se tornou a mulher mais linda do mundo. Uma filha linda, uma mana babada, uma amiga única, como mãe, não tenho palavras. É das mulheres que mais admiro no mundo e vou estar para ela até o fim da minha vida. Te amo muito, que tenhas um dia muito feliz, depois eu festejo contigo”, disse Elma Aveiro.

De relembrar que Katia Aveiro vive atualmente no Brasil e é mãe de três: Rodrigo, Dinis e Valentina.