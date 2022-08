Katia Aveiro dá os parabéns ao filho mais velho: “Tenho tanto de ti em mim”

Katia Aveiro assinalou, esta quinta-feira, 4 de agosto, o 22.º aniversário do filho mais velho, Rodrigo. “Tenho tanto de ti em mim”, desabafou.

A irmã de Cristiano Ronaldo não deixou passar em branco nas redes sociais o dia em que o seu primogénito completa 22 anos, admitindo que o seu “ponto fraco” são os filhos.

“O meu ponto fraco chama-se filhos. Filho querido, sei que já não és aquele menino que um dia peguei ao colo, que carreguei no meu ventre e fez de mim uma mãe pela primeira vez”, referiu.

“Tu és independente, já tens 1,90 cm e não precisas tanto da mãe. Caminhas com os teus pés, traças os teus caminhos e és responsável pelas tuas decisões (algumas porque ainda me ligas a perguntar se podes, ou não). Não importa o rumo que a tua vida levar, eu vou estar sempre do teu lado!” prosseguiu.

“Meu homem, meu amigo, meu confidente, meu companheiro de tantas vezes… O nosso amor é infinito, filho, tenho tanto de ti em mim. És um grande orgulho e não há um dia em que não pense em como sou privilegiada por ser mãe de um filho tão maravilhoso como tu, bom ser humano, homem de caráter, correto e cheio de valores”, disse.

“Eu fiz um bom trabalho. Sou tão grata a Deus por isso. Feliz dia, meu filho, que Deus te conceda muita saúde que isso é o mais importante. O resto a mãe está aqui para te ajudar a conquistar. Essa é minha missão de vida. Pelos meus filhos tudo. Amo-te!” concluiu.