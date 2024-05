Katia Aveiro declara-se ao irmão: “Em algum lugar alguém zela por ti”

Reunida com o irmão, Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro recorreu às redes sociajs para partilhar algumas imagens com o craque português.

Com o irmão a viver na Arábia Saudita, onde veste a camisola do Al-Nassr, nem sempre é fácil estarem juntos. Esta semana, Katia Aveiro esteve com o craque português e, através das redes sociais, partilhou algumas imagens do encontro.

“É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti!”, escreveu, fazendo referência a um trecho da música “Trem-Bala” da cantora Ana Vilela.

“Acreditem se quiserem, mas ele é meu irmão! (Gostei de todas as fotos que decidi compartilhar)”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. “Deus os abençoe”, “Super lindos” e “Obrigada Katia, por mostrar as fotos do nosso melhor jogador do mundo CR7” são alguns dos exemplos.