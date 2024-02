Katia Aveiro declara-se ao irmão: “Gosto do que Deus preparou para nós”

Nas redes sociais, Katia Aveiro partilhou uma imagem ao lado do irmão, Cristiano Ronaldo, e dedicou algumas palavras ao craque português.

Dias após o craque português ter completado 39 anos, a irmã, Katia Aveiro, voltou a declarar-se a Cristiano Ronaldo.

A madeirense partilhou uma imagem com o jogador do Al-Nassr, tirada na festa de aniversário da mãe, Dolores Aveiro, e escreveu: “Gosto do que Deus preparou para nós. Que estrada linda. Meu irmão”.

Na caixa de comentários, os seguidores reagiram. “Um amor mais lindo”, “Um amor para a vida”, “O melhor jogador do mundo de todos os tempos” e “Vocês são incríveis” são alguns dos exemplos.