Katia Aveiro defende Cristiano Ronaldo de novas críticas: “O velho está firme e forte”

Depois do jogo entre a Seleção Nacional e o Liechtenstein, partida na qual Cristiano Ronaldo foi figura de destaque, Katia Aveiro recebeu uma mensagem com críticas ao “capitão” das Quinas.

A irmã do craque português mostrou-se desagradada com o conteúdo de uma mensagem e fez questão de partilhar o conteúdo com os seus seguidores.

A mensagem em questão questionava o facto de Cristiano Ronaldo continuar a jogar apesar da sua idade: “Vergonha um indivíduo com 40 anos vir para a seleção estragar uma geração de ouro, vergonha o responsável número um por insucesso no Mundial com seus amiguinhos Regufes pensarem que andam na seleção”, podia-se ler.

Katia Aveiro rapidamente respondeu à letra: “Alguém que procure este cromo que me mandou esta mensagem hoje. Confirmem só se o novinho (sabão em pó) está bem, se ele não sofreu nenhum ataque, porque o velho da minha raça, esse, está firme e forte”.

Recorde-se que a Seleção Nacional bateu o Liechtenstein por 4-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, e que neste domingo encontra o Luxemburgo.