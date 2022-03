Katia Aveiro desabafa: “Nunca fui mãe solteira, existe mãe e pronto”

Katia Aveiro respondeu a algumas questões colocadas pelos fãs no Instagram e aproveitou para tecer alguns comentários sobre o pai dos filhos.

“Adoro como deste a volta à tua vida! De mãe solteira a dona de casa top. Adoro!!”, foi o comentário que uma seguidora deixou à irmã de Cristiano Ronaldo e a resposta não se fez esperar.

“Nunca fui mãe solteira, existe mãe e pronto, mesmo quando estava sozinha os meus filhos tiveram sempre o pai presente… mãe solteira, a meu ver, é uma mulher que cria os filhos sozinha e graças a Deus não é nem foi o meu caso”, referiu.

A cantora agradeceu, no entanto, o carinho os fãs e acrescentou: “Às vezes as pessoas confundem uma mulher divorciada (que foi o meu caso) com mãe solteira”.

Katia Aveiro é mãe de Rodrigo, de 21 anos e Dinis de quatro, em conjunto com José Pereira e recentemente deu à luz Valentina, de dois anos, fruto da relação com Alexandre Bertolucci Júnior.