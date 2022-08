Katia Aveiro elogia companheiro: “Ele é tão feliz no papel de pai”

Katia Aveiro elogiou o namorado, Alexandre Bertolucci Jr, este domingo, 14 de agosto, data em que se celebrou o Dia do Pai no Brasil.

A irmã de Cristiano Ronaldo mostrou-se rendida ao pai em que o seu companheiro se tornou. No perfil de Instagram, a empresária deixou uma mensagem repleta de elogios ao seu “mais-que-tudo”.

“É Dia do Pai no Brasil (no calendário) porque o pai é dela todos os dias e como ele é dela e ela dele. São almas que se reencontraram, não tenho dúvidas. Como é grande o amor e a ligação deles. Ele nasceu no dia em que ela veio ao mundo”, começou por escrever.

“Um paizão daqueles que qualquer mãe sonha para a filha. Ele cuida, ama, protege e pensa em cada passo do futuro dela. Ele é tão feliz no papel de pai, tão grandioso e brilha tanto quando a contempla. Que admiração que tenho pelo pai em que ele se tornou”, disse.

“Sou grata por te ter do meu lado, pela história que construímos para ela e grata a Deus por me ter permitido viver esta benção com este pai e companheiro. Obrigada, meu amor, por me permitires viver contigo a tua paternidade no seu esplendor e com um amor que dá gosto de ver e sentir”, prosseguiu.

“Feliz diz do pai da filha, como ela diz. Mesmo aqui, do outro lado do oceano, não poderíamos deixar de te homenagear. Voltamos em breve, vamos só aproveitar mais uns dias de sol. Amamos-te muito”, concluiu.

Além da filha mais nova, Valentina, fruto do namoro com Alexandre Bertolucci Jr, Katia Aveiro também é mãe de Rodrigo e Dinis, que nasceram durante a relação amorosa terminada com José Pereira.