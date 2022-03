Katia Aveiro elogia Cristina Ferreira: “Admiro-te tanto”

Katia Aveiro é uma espetadora atenta do “Big Brother Famosos”, na TVI, e desta vez recorreu às redes sociais para elogiar a postura de Cristina Ferreira na condução da gala deste domingo, 6 de março.

Um dos momentos que marcaram a noite foi a “Curva da Vida” de Marie e a conversa da apresentadora com a concorrente e os pais dela, algo que não deixou a irmã de Cristiano Ronaldo indiferente.

“Cristina, eu admiro-te tanto… Não aguentei a emoção. És grande”, começou por escrever. “Sobre empatia e televisão com objetivo de tocar no coração… E inspirar pessoas. E no fim é sobre o amor, isso é o que interessa”, rematou a cantora.

Recorde-se que Maria recordou alguns momentos difíceis da sua infância e confessou que nunca se sentiu amada pela mãe.

“A minha mãe deixou de ser fisioterapeuta para trabalhar no talho do meu pai. Foi muito difícil para ela e eu percebo. Começaram a partir pratos, aconteciam coisas um bocado más. Sinto que a minha mãe nunca me amou e ela refletiu sempre em mim aquilo que se calhar não conseguiu”, desabafou.