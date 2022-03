Katia Aveiro está “com os cabelos em pé” devido à telescola

Katia Aveiro revelou nas redes sociais que está “com os cabelos em pé” ao tentar ajudar o filho com a telescola.

A cumprir o isolamento social no Brasil, a irmã de Cristiano Ronaldo afirmou na conta de Instagram que não está a ser fácil acompanhar Dinis, de nove anos, nas aulas virtuais.

“E estas aulas online? Mães que se pronunciem e digam-me lá se sou só eu que fico de cabelos em pé. Com esta foto até parece que ele ama estudar. Vou fazer uma estátua em homenagem a todas as professoras do mundo”, escreveu Katia Aveiro na legenda de uma fotografia do filho.

https://www.instagram.com/p/CADW5f0n7q0/

Dinis nasceu do casamento anterior de Katia Aveiro. De recordar que a empresária é ainda mãe de Rodrigo, de 19 anos, da mesma relação terminada, e de Valentina, de oito meses, do namoro com Alexandre Bertoluci Júnior.

