Katia Aveiro explica operação: “O peito causava-me dores nas costas”

A empresária revelou nesta quarta-feira porque se submeteu a uma redução mamária. Em conversa com os fãs, Katia Aveiro referiu que o peito lhe causava “desconforto”.

Já era público que a irmã de Cristiano Ronaldo se tinha submetido a uma operação recentemente e a empresária admitiu agora, em conversa com os fãs, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que se tratou de uma redução mamária.

“Não tem nada a ver com a beleza, querida, tinha mesmo que reduzir o peito, causava-me desconforto, dores nas costas”, começou por justificar a uma fã.

“Fiquei com a pele mais flácida ainda e por isso tive que decorrer ao dr. Ângelo Rebelo, que reduziu o tamanho e fez a reconstrução da mama. Acredito que com isso não só fico bem esteticamente, mas também a nível de saúde”, concluiu Katia Aveiro.

A empresária passou, recentemente, o “réveillon” com a família num hotel do Funchal. Cristiano Ronaldo não faltou ao convívio e divertiu-se com a sobrinha, Valentina, ao colo. A filha mais nova de Katia Aveiro centrou todas as atenções.