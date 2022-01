Katia Aveiro faz homenagem a Cristiano Ronaldo: “Abençoado e merecedor de tudo”

Katia Aveiro não se cansa de mostrar o orgulho que sente pelo irmão e a prova está na nova homenagem que esta lhe fez nas redes sociais.

A irmã de Cristino Ronaldo escreveu uma dedicatória ao irmão depois de, na noite de quarta-feira, 20 de outubro, ter marcado o golo que deu a vitória ao Manchester United no jogo contra a Atalanta para a Liga dos Campeões.

“Bendita a mãe que te pariu e que também é a minha. Obrigada, meu velhinho, pelas alegrias que nos dás. Predestinado, abençoado, lutador, guerreiro, capaz, vencedor, persistente, já disse lutador, vencedor, abençoado e merecedor de tudo”, escreveu.

No entanto, a também cantora, deixou um recado para o que não gostam do irmão: “Aos que não gostam: leitinho com açúcar e cama”.

Entre os vários comentários de admiração deixados pelos internautas destaque para as palavras de Rita Ferro Rodrigues. “Tão grande que nem dá para projetar”, escreveu a coordenadora de Programas do Canal 11.