Katia Aveiro faz pandã com a filha: “Mami e filha de iguais é bimbo”

Katia Aveiro recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado da filha Valentina na qual surgiam de roupa igual.

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado da filha Valentina, de três anos, na qual surgiam com roupa coordenada.

As duas surgiram de vestido branco midi, rendado, justo ao corpo e mangas descaídas. A pequena apareceu animada a posar em frente ao espelho.

“Mami e filha de iguais é bimbo, eu sei, tipo brega, como se diz no Brasil, mas não estou nem aí. Olha ela feliz, igual à mãe”, escreveu Katia na legenda.

Recentemente, Katia Aveiro recebeu uma mensagem a alertar para o facto da filha falar com sotaque brasileiro e respondeu: “Moro no Brasil, a minha filha só não nasceu no Brasil, mas vive no Brasil desde que nasceu, vai para a escola no Brasil, anda na escola com pessoas brasileiras, a professora dela é brasileira, ou seja, ela fala português do Brasil do que português de Portugal”, explicou, na altura, a irmã do craque português.

Além de Valentina, fruto do relacionamento que mantém com Alexandre Bertolucci Jr., Katia Aveiro é ainda mãe Rodrigo e Dinis, nascidos do casamento com José Dinis Pereira.