Katia Aveiro fecha restaurante e aposta em novo projeto

A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo anunciou nas redes sociais que está a investir em marketing digital depois de ter fechado o próprio restaurante no Brasil.

Katia Aveiro falou sobre o novo rumo profissional que adotou e afirmou que está a fazer o que já fazia “indiretamente”, antes da crise gerada pela pandemia de Covid-19 assolar o espaço “Casa Aveiro”.

“Katia, por que só agora, depois de todo o teu percurso, investires em marketing digital, teres uma empresa digital e usares a tua imagem para influenciar, fazer parcerias, representar marcas, nas plataformas digitais? Excelente pergunta”, referiu a empresária no Instagram.

“E porque não? Por que será que tenho que ficar, sempre, no mesmo lugar? Porque não me sentir útil? Porque não aproveitar o que eu já indiretamente fazia? […] Fechei o restaurante, por conta de tudo o que está a acontecer, e resolvi não me envolver na incerta dos próximos tempos”, explicou.

“Não gosto de não trabalhar, não gosto de sentir-me inútil, não gosto de pedir nada a ninguém. Gosto de ser independente, gosto de ganhar o meu próprio dinheiro, gosto de ter oportunidades de poder crescer e aprender a fazer outras coisas, gosto de comunicar, gosto de pessoas que pensem como eu, gosto de ter o dia ocupado, gosto de passar tempo com a minha família e ter eu mesma o controlo dos meus negócios e do meu trabalho”, acrescentou.

