Katia Aveiro rendida ao crescimento do filho mais velho

Eu sei que ele vai ficar bravo comigo… Mas hoje só queria partilhar com o pessoal aí desse lado o que o coração de uma mãe sofre quando não pode ter os filhos sempre debaixo do braço !!! Eles crescem e voam, não é mesmo!?! É quase a letra de uma canção … ( filho cresce e quer voar)… Mas acima de tudo é o orgulho no menino maravilhoso que ele é, este meu filho que é uma luz na minha vida, tenho saudades mas tou bem, sei o filho que tenho,sei o ensinamento que lhe dei, e ele sabe de onde veio… E que saudades dele ❤️❤️❤️ _________________________________________________________________Quem mais aí desse lado está tb longe de um parente que sente saudades que até dói ??!!_______________________________________________________________________________________________________________ #mamidetrês #meufilhomaisvelho #amo #maesempreendedoras #mulheresempreendedoras