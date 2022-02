Katia Aveiro faz fisioterapia pulmonar após internamento com pneumonia

Katia Aveiro atualizou, esta sexta-feira, 30 de julho, o estado de saúde, revelando que se encontra a fazer fisioterapia pulmonar após ter estado internada com uma pneumonia.

Em casa após ter sido internada na semana passada com uma pneumonia após ter testado positivo à covid-19, a empresária, de 44 anos, contou que faz, diariamente, fisioterapia pulmonar para recuperar.

“Já fiz o meu exercício pulmonar matinal. O ar é uma coisa preciosa, e a respiração por sua vez também. A pneumonia não passa de um dia para o outro, mas o facto de ter vindo para casa já é positivo. Agora tenho que fazer diariamente fisioterapia pulmonar para recuperar os meus pulmões”, afirmou

“A nossa função pós-pneumonia é que os nossos pulmões voltem a funcionar como antes. Ficam um pouco danificados, por isso é que ficamos com dificuldades respiratórias, e o processo da fisioterapia é exatamente para abrir os pulmões e voltarmos a ter os pulmões como eram antes. Os meus pulmões são saudáveis, ficaram mal tratados agora, mas vão voltar ao que eles eram”, acrescentou.

Katia Aveiro revelou que tinha testado positivo ao vírus a 17 de julho, que todos os que viviam com ela tinham contraído, à exceção de Dolores Aveiro e que não estava a melhorar enquanto cumpria o isolamento exigido. Por isso, e com sintomas a piorar, acabou internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.