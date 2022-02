Katia Aveiro: “O importante é acreditar e seguir com o coração cheio de fé”

Katia Aveiro demonstrou a fé que tem em Deus numa mensagem de amor e esperança de que tudo se vai resolver e que o mais importante no meio desta pandemia é acreditar.

A irmã do futebolista Cristiano Ronaldo juntou-se às diversas caras conhecidas que deixar no Instagram palavras de conforto para as pessoas que também estão a viver esta fase complicada.

“Oi pessoal, só para avisar que nós estamos guardadas, mas a contar os segundos para espalharmos o charme nas ruas do mundo”, começou por assegurar a empresária que aparece na fotografia com a filha mais nova, Valentina, ao colo.

https://www.instagram.com/p/B-wkG5dHdT3/

“A mãe já me falou que Deus está a cuidar de tudo ao detalhe, o importante é acreditar e seguir com o coração cheio de fé, uma hora tudo se compõe. Cuidem-se gente, com amor, muito amor no coração”, acrescentou.

Recorde-se que Valentina é fruto do relacionamento amoroso entre Katia Aveiro e o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci Júnior. A empresária também mãe de Dinis, de nove, e Rodrigo, de 19.

