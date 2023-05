Katia Aveiro junta-se ao irmão, Cristiano Ronaldo, em Riade

Katia Aveiro viajou para Riade, na Arábia Saudita, depois da sobrinha Alana ter sido operada e está a apoiar o irmão Cristiano Ronaldo.

Katia Aveiro está em Riade, na Arábia Saudita, e já tirou a fotografia do reencontro com o irmão, Cristiano Ronaldo. Depois de ter passado pelo Dubai, onde se mostrou de fato de banho e muito confiante com o corpo, a empresária viajou para perto do familiar que, na última semana, viveu horas difíceis com o internamento de uma das filhas em comum com Georgina Rodríguez, a pequena Alana Martina.

“Umas das minhas maiores saudades”, começou por escrever a Katia Aveiro nas redes sociais.

“No meio está a virtude e nos lados a sorte de ter estes dois na minha vida. E tá tudo como a gente quer. Graças a Deus”, rematou Katia Aveiro.

Recorde-se que no passado dia 1 de maio circulou na rede social Twitter uma imagem de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez ao lado de uma maca e de um médico, alegadamente num hospital em Riade, na Arábia Saudita.

Segundo o “site” “First Sportz”, que adiantou a informação, o casal esteve naquela unidade de saúde para uma alegada operação “a uma apendicite de uma das filhas”. Mais tarde, o “site” “Flash” confirmou que Alana Martina, filha do casal, “foi operada”.