Katia Aveiro lembra atuação com 16 anos: “O meu pai estava no meio do público”

Katia Aveiro partilhou um tesourinho em que surge a cantar com a amiga Marisa Freitas quando tinha 16 anos. A cantora confessou que o pai era o seu “fã número 1”.

A irmã de Cristiano Ronaldo mostrou-se nostálgica ao partilhar, no perfil de Instagram, umas imagens de quando era mais nova. Na altura, a também empresária já gostava de cantar.

“E este tesouro que tenho com a minha amiga Marisa Freitas, tínhamos nós 16 anos. Eu sou a de calças laranja. A minha mãe (pouco visível no vídeo) e os meus irmãos estão lá no canto direito do palco”, começou por lembrar.

“O meu pai, como sempre, estava em baixo, no meio do público. Era o meu fã número 1. Lembro-me como se fosse hoje. (Freguesia de São José) festas de verão”, acrescentou a cantora.

“Da nossa banda musical já se foram quatro dos que lá estavam… Ficaram as memórias. E isso é eterno. Os que se já se foram, o nosso querido Armando, pai do Ruben Aguiar, Gabriel, Dinarte, o ceguinho, eterna saudade”, rematou.