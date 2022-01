Katia Aveiro partilha momento ternurento da filha mais nova

Katia Aveiro partilhou, esta quarta-feira, 14 de abril, uma fotografia da sua filha mais nova, Valentina, para desejar “um monte de boa energia” aos seguidores.

A irmã de Cristiano Ronaldo tem revelado vários momentos da filha mais nova, de um ano, no perfil de Instagram. Esta quarta-feira, a empresária publicou uma imagem de Valentina, na qual surge com um gato ao colo.

“Estas duas fofuras desejam a todos aí desse lado um monte de boa energia. Pensamento positivo e fé”, pode ler-se na publicação de Katia Aveiro.

Valentina nasceu do namoro entre Katia Aveiro e Alexandre Bertolucci Jr. A empresária é ainda mãe de Rodrigo, de 19 anos e Dinis, de dez, ambos do casamento terminado com José Pereira.