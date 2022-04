Katia Aveiro: “Não gosto do que sinto quando estou grávida”

Katia Aveiro, uma das irmãs de Cristiano Ronaldo, recordou os “enjoos” e “azias” que teve durante os nove meses das três gestações dos filhos.

Katia Aveiro partilhou nas redes sociais uma fotografia de quando estava grávida da filha mais nova e fez uma reflexão sobre como ama o sentimento de “gerar um filho” e a “emoção do nascimento”… mas não gosta do que sente.

“Amo ser mãe, amo o sentimento que é gerar um filho, amo a emoção do nascimento e não gosto do que sinto quanto estou grávida: enjoos do princípio ao fim, é azia, é mal-estar, é vómitos, tudo o que não te deixa desfrutar desta maravilhosa benção“, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que a empresária é mãe de Rodrigo, de 18 anos, e José Dinis, de dez, e Valentina, de um.