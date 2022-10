Katia Aveiro partilha imagem de Cristiano Ronaldo em bebé

Katia Aveiro surpreendeu os seus seguidores quando, esta quarta-feira, 13 de de outubro, partilhou uma imagem de Cristiano Ronaldo em bebé.

A irmã do craque português publicou a imagem através do InstaStories, ferramenta do Instagram, de forma a assinalar as semelhanças entre o jogador e a filha mais nova, Bella Esmeralda.

“Cris e a nossa Bella”, escreveu a cantora.

Recorde-se que da relação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez nasceu ainda Alana Martina. No entanto, o futebolista é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.