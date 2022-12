Katia Aveiro partilha imagem de quando trabalhava como empregada de mesa aos 20 anos

Katia Aveiro partilhou uma imagem de quando trabalhava como empregada de mesa aos 20 anos, quando estava em Inglaterra.

A irmã de Cristiano Ronaldo recebeu várias críticas nas redes sociais, afirmando que não seria ninguém se não tivesse um irmão conhecido como o craque da Seleção Nacional de futebol.

“Esta sou eu, com 20 anos, como empregada de mesa, em Inglaterra. Ontem recebi uma ofensa, aliás tenho recebido muitas nos últimos dias até, que se não fosse meu irmão eu não era uma ninguém e até hoje seria uma empregada de mesa. Como se isso me ofendesse”, começou por contar.

A empresária garantiu que não precisa de “provar nada a ninguém”, lembrando os tempos em que esteve em território britânico a trabalhar como empregada de mesa: “Nessa altura consegui juntar dinheiro para comprar um apartamento, fiz a carta de condução também com o dinheiro de servir às mesas, entre tantas coisas”.

“Ajudei a minha mãe e os meus, nessa altura, o meu irmão mais novo, que vocês conhecem bem, tinha 13 anos. Eu trabalhava 16 horas por dia e tinha meio-dia de folga por semana, no meu primeiro ordenado eu comprei-lhe uns ténis que ele queria tanto e ainda lhe enviei um dinheiro escondido na palmilha dos ténis”, prosseguiu.

Katia Aveiro admitiu compreender a “amargura e falta de compreensão”, mas frisou que não pode fazer nada por quem sente pena de não fazer parte da sua família. “A única coisa que posso desejar é paz a essas pessoas, que têm pena de não fazerem parte na nossa vida. […]”, afirmou.

“Um dia escrevo um livro com ajuda para escrever porque não sei, também larguei os estudos bem cedo, o que sei aprendi com a vida. Paz e amor é o que desejo para vocês.

Do fundo do coração”, rematou.