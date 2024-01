Katia Aveiro recorda festa de família: “Dia lindo, alegre, animado”

No passado domingo, 31 de dezembro, a família Aveiro organizou uma grande festa para comemorar o Ano Novo.

Para o clã Aveiro, a passagem de ano foi comemorada em grande na Madeira com uma festa de arromba. Além do Ano Novo, o aniversário de Dolores também foi comemorado. A festa teve como palco um “rooftop” com vista para a baía do Funchal e até uma atuação do brasileiro Luan Santana.

Uma semana depois das comemorações, Katia Aveiro utilizou as redes sociais para recordar o convívio com a família e amigos, partilhando vídeos nos quais surge a cantar ao lado do músico brasileiro.

“Responsabilidade cantar do lado deste iluminado. Toda a gente sabe o quanto amo música brasileira. O quanto gosto do sertanejo, o quanto consumo este estilo de música desde que eu me lembro como gente, mesmo antes de morar no Brasil”, começou por escrever.

“Eu recordo este dia 31 de dezembro de 2023 como um dia lindo, alegre, animado, pleno de sorrisos e de realizações. Vocês não imaginam a alegria que foi de ver tanta gente da minha família feliz por poder estar ali naquele dia e partilhar a vida da minha mãe connosco e na companhia de gente que também nós admiramos. Meu sentimento é só de gratidão”, concluiu.