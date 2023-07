Katia Aveiro responde a crítica acerca do sotaque da filha: “Acho que está aí um pouco de preconceito”

Após ter recebido uma mensagem a alertar para o facto da filha falar com sotaque brasileiro, Katia Aveiro recorreu às redes sociais para responder.

Katia Aveiro recorreu às redes sociais para responder a uma mensagem que recebeu de uma seguidora a alertar para o facto da filha só falar com sotaque brasileiro: “Só queria dizer, e não lhe faltando ao respeito nem criticando-a como mãe, que isso não é nada bom, principalmente quando for altura de irem para a escola primária”, referiu a cibernauta.

“Moro no Brasil, a minha filha só não nasceu no Brasil, mas vive no Brasil desde que nasceu, vai para a escola no Brasil, anda na escola com pessoas brasileiras, a professora dela é brasileira, ou seja, ela fala português do Brasil do que português de Portugal”, explicou a irmã de Cristiano Ronaldo.

“Não é vergonha falar português do Brasil, acho que está aí um pouco de preconceito, peço desculpa, mas é o que eu acho”, acrescentou.

“Não tenho vergonha de ter um marido brasileiro, não tenho vergonha da minha filha ser lusodescendente, metade portuguesa, metade brasileira, não a inferiorizo perante o português de Portugal. Aliás, ela fala corretamente o português, a que ela se acostumou, eu falo ‘madeirense’ com ela e sabe as expressões todas”, rematou, evidenciando que a maior preocupação com a filha Valentina prende-se com o saber inglês, uma vez que esta é uma língua “universal”.

Recorde-se que, além de Valentina, fruto do relacionamento que mantém com Alexandre Bertolucci Jr., Katia Aveiro é ainda mãe Rodrigo e Dinis, nascidos do casamento com José Dinis Pereira.

No dia dos namorados, que se celebra a 12 de junho, no Brasil, a irmã do craque português declarou-se ao companheiro: “Meu amor é o meu melhor amigo, ele é meu amante, meu marido e meu parceiro. Amei ontem, amo hoje e espero amar todos os dias da minha vida”.